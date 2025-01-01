В Тюмени пройдут соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенства Тюмени по горнолыжному спорту и по сноуборду пойдут на территории центра "Воронинские горки" 1 и 2 февраля, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

1 февраля состоятся соревнования по горнолыжному спорту. Спортсмены выступят в дисциплине "слалом". За призовые места поборются девушки и юноши в четырех возрастных категориях.

2 февраля сноубордисты продемонстрируют свое мастерство в рамках первенства города по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом".

Спортсменов, занявшие призовые места, наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.