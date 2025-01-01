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Тюменский производитель подтвердил соответствие халяльному стандарту

Экономика, 16:27 29 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" подтвердила, что продукция соответствует стандарту "халяль". Эту ежегодную процедуру производитель успешно проходит уже более 10 лет, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

"Строгий контроль качества осуществляется на всех этапах производства – от обработки сырья до изготовления готовой продукции", - уточняется в сообщении.

Соответствие подтверждено свидетельством комитета по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Тюменской области.

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