Тюменский производитель подтвердил соответствие халяльному стандарту
Экономика, 16:27 29 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" подтвердила, что продукция соответствует стандарту "халяль". Эту ежегодную процедуру производитель успешно проходит уже более 10 лет, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.
"Строгий контроль качества осуществляется на всех этапах производства – от обработки сырья до изготовления готовой продукции", - уточняется в сообщении.
Соответствие подтверждено свидетельством комитета по стандарту "халяль" Духовного управления мусульман Тюменской области.