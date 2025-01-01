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Ялуторовские врачи спасли мужчину с отеком легких

Общество, 17:21 29 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Успешную операцию по дренированию плевральных полостей выполнили специалисты Областной больницы № 23 в Ялуторовске.

64-летний пациент экстренно поступил к медикам с отеками ног, одышкой, кашлем и низкой сатурацией - это типичные симптомы сердечно-сосудистой недостаточности. При этом ЭКГ не показала признаков инфаркта, зато УЗИ выявило значительное количество жидкости в плевральных полостях.

Оперативно мужчине провели плевральную пункцию, удалили жидкость из легких и назначили терапию. Сейчас его состояние стабилизировалось, мужчина готовится к выписке под наблюдение амбулаторных специалистов, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Рекомендуем пациенту продолжить мониторинг сердечно-сосудистой системы и плевральных полостей, а также следить за соблюдением режима. После выписки пациенту нужно будет сдать анализы и пройти обследование для коррекции факторов риска", - отметил заведующий кардиологическим отделением Областной больницы № 23 Роман Макаров.

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# врачи , здравоохранение , Ялуторовск

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