В дорожной аварии на окружной дороге Тюмени пострадала девочка

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девятилетняя пассажирка автомобиля Hyundai пострадала в аварии на 14-м км окружной дороги Тюмени 29 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Иномарка въехала в дорожное ограждение. По предварительным данным 40-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением, допустив ошибку в выборе скорости.

Девочка находилась на заднем пассажирском сидении, она была пристегнута ремнем безопасности.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям быть особенно аккуратными на дорогах, если они перевозят в автомобилях детей. Не стоит спешить. Необходимо использовать "детский" стиль вождения.