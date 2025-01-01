70-летнего тюменца на Lexus привлекли к административной ответственности

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

70-летнего водителя автомобиля Lexus привлекли к административной ответственности сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени. Он демонстративно проехал на красный сигнал светофора на ул. Николая Федорова.

Нарушение зафиксировано видеорегистратором и размещено в социальных сетях.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в 2024 году на счету автомобилиста четыре нарушения ПДД, зафиксированных камерами на дорогах. За проезд пешеходного светофора на красный свет ему выписан штраф в размере полутора тыс. рублей.