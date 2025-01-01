Лидер партии "Новые люди" пообщался с тюменскими предпринимателями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев пообщался с представителями ТПП Тюменской области, бизнесменами и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тюмени 29 января. Ему рассказали об инициативах, которые реализуются в регионе.

"У нас стабильно развивающийся регион, мы это делаем в единой команде области. Сейчас акцент в нашем регионе – на технологические новые вызовы, перезагрузку экономики, на открытие новых производств, имею ввиду импортозамещение", - сообщила вице-президент Союза "Торгово-промышленной палаты Тюменской области" Юлия Шакурская.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Алексей Нечаев узнал о различных туристических, медицинских и других тюменских проектах. Юлия Шакурская рассказала ему и об индустриальном парке "Боровский", где резиденты работают в разных направлениях: производят нефтегазовое оборудование, электронику, пищевые продукты. Особое внимание она уделила Строительно-индустриальному кластеру, который был создан в регионе для эффективной кооперации между застройщиками и производителями материалов.

"Это уникальный проект Тюменской области – его тиражируют по всей России. Такого кейса раньше не было ни у кого", - подчеркнула она.

Кроме этого, вице-президент Союза ТПП попросила поддержать их инициативу о закреплении понятия "семейное предпринимательство" на федеральном уровне. "Как депутат поддержу эту идею", - сказал Алексей Нечаев.

Напомним, ранее председатель партии оценил условия, созданные для учащихся Физико-математической школы, а также отметил позитивные изменения Тюмени за последние годы.

Виктория Макарова