В Тюменской области вычислили гастролеров по отпечаткам пальцев на метле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух жителей Челябинска задержали правоохранители в Исетском районе. Установлено, что в ноябре 2024 года она вынесли из нескольких квартир ювелирные украшения и шубы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Заметая следы в одном из дворов, они оставили отпечатки пальцев на метле. Экспертиза установила, что принадлежат они лицу, ранее судимому за квартирные кражи и находящемуся в федеральном розыске.

Задержать его вместе с напарником удалось во время очередного визита гастролеров в Исетский район в январе 2025 года. В одном из домов воры похитили деньги, однако на выходе их встретил хозяин. Похитители попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ГИБДД.

Ближайшие два месяца гастролеры проведут в в следственном изоляторе.