В Тюменской области вычислили гастролеров по отпечаткам пальцев на метле
Двух жителей Челябинска задержали правоохранители в Исетском районе. Установлено, что в ноябре 2024 года она вынесли из нескольких квартир ювелирные украшения и шубы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Заметая следы в одном из дворов, они оставили отпечатки пальцев на метле. Экспертиза установила, что принадлежат они лицу, ранее судимому за квартирные кражи и находящемуся в федеральном розыске.
Задержать его вместе с напарником удалось во время очередного визита гастролеров в Исетский район в январе 2025 года. В одном из домов воры похитили деньги, однако на выходе их встретил хозяин. Похитители попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ГИБДД.
Ближайшие два месяца гастролеры проведут в в следственном изоляторе.