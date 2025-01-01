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В Тюменской области вычислили гастролеров по отпечаткам пальцев на метле

Происшествия, 13:41 30 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух жителей Челябинска задержали правоохранители в Исетском районе. Установлено, что в ноябре 2024 года она вынесли из нескольких квартир ювелирные украшения и шубы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Заметая следы в одном из дворов, они оставили отпечатки пальцев на метле. Экспертиза установила, что принадлежат они лицу, ранее судимому за квартирные кражи и находящемуся в федеральном розыске.

Задержать его вместе с напарником удалось во время очередного визита гастролеров в Исетский район в январе 2025 года. В одном из домов воры похитили деньги, однако на выходе их встретил хозяин. Похитители попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ГИБДД.

Ближайшие два месяца гастролеры проведут в в следственном изоляторе.

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# Исетский район , квартирные кражи

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