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Скрипачка Ксения Вецак приглашает тюменцев на концерт "Одна капля слова"

Общество, 09:51 31 января 2025

kto72.ru

Музыкально-поэтический цикл авторской музыки скрипачки Тюменского филармонического оркестра Ксении Вецак "Одна капля слова" начнется в филармонии 2 февраля в 15 часов. Концерт проходит в рамках проекта развития креативных индустрий, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Прозвучат авторские композиции Ксении Вецак и Игната Логачева "Красота в простоте и обыденности", "Инсайд", "Ожидание", "Звездное небо", "Тревога", "Песнь моря", ноктюрн "Тоска" и другие произведения.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

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# концерт , Тюменская филармония

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