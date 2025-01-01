Скрипачка Ксения Вецак приглашает тюменцев на концерт "Одна капля слова"

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Музыкально-поэтический цикл авторской музыки скрипачки Тюменского филармонического оркестра Ксении Вецак "Одна капля слова" начнется в филармонии 2 февраля в 15 часов. Концерт проходит в рамках проекта развития креативных индустрий, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Прозвучат авторские композиции Ксении Вецак и Игната Логачева "Красота в простоте и обыденности", "Инсайд", "Ожидание", "Звездное небо", "Тревога", "Песнь моря", ноктюрн "Тоска" и другие произведения.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.