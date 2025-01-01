Четыре бизнес-предложения Тюменской области разместят на инвесткарте России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре бизнес-предложения Тюменской области разместят на инвестиционной карте России. Создать производство изоцианатов, гелеобразующего агента на основе гуаровой камеди, строительных, термоусадочных и стрейч-пленок из полиэтилена, построить загородный отель, может любой предприниматель, сообщает инфоцентр регионального правительства.

| Фото: invest.gov.ru | Фото: invest.gov.ru

"Эти и другие предложения для инвесторов размещены на инвестиционном портале Тюменской области. Мы постоянно формируем новые кейсы для бизнеса с учетом специфики региона и текущих запросов. Эта работа будет продолжена и в 2025 году", - отметил генеральный директор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Отметим, Минэкономразвития РФ подготовило первый пакет из 76 предложений от 31 региона с запросом на финансирование в размере 250 млрд рублей.

Формирование инвестиционных предложений субъектов по созданию конкретного производства - новый элемент регионального стандарта.