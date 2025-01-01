Тюменский центр "Мой бизнес" расширяет линейку консультаций

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число консультации для некоммерческих объединений, социальных предпринимателей намерены увеличить сотрудники центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области в 2025 г. Намечены совместные мероприятия с проектным офисом Президентского фонда культурных инициатив.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель генерального директора, руководитель центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

"Мы стараемся отвечать на все запросы, которые к нам поступают в контакт-центр, а они абсолютно разного рода. К нам обращаются физические лица, действующие предприниматели. Приоритетным направлением для нас остаются начинающие бизнесмены. Здесь мы продолжим работу с профильными ведомствами по оказанию таким предпринимателям поддержки в виде социального контракта. С центром занятости - в оказании помощи для трудоустройства, открытие своего дела. Мы помогаем с формированием бизнес-плана", - рассказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также в центре "Мой бизнес" предпринимателям региона расскажут об инструментах поддержки, продуктах Корпорации МСП, Фонда развития промышленности Минпромторга РФ, фонда "Сколково".

Для усиления работы по консультированию жителей Тюменской области расширяется география присутствия сотрудников учреждения. Они будут вести приемы в МФЦ. Пока работа налажена только в Тюмени. Запланированы выезды в муниципалитеты.

В 2025 г. пройдет второй бизнес-лагерь. Сейчас проработают его концепцию. Напомним, в прошлом году участники работали над темой кадрового голода в отрасли.

Также организуют форум для самозанятых.

"Мы учли все замечания по итогам первого форума. Решили провести его в выходные дни для большего потока желающих. Проведем форум для социальных предпринимателей. Для нас это одно из приоритетных направлений. Мы продолжим работу с фондом "Наше будущее", который занимается поддержкой социальных инициатив на территории УФО", - добавила Ильяна Багишева.

В планах центра "Мой бизнес" провести череду мероприятий по применению искусственного интеллекта в работу предпринимателей для еще более успешного развития и масштабирования продукции, идей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вся работа центра строится на реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Анжела Лебедева