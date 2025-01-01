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Тюменские водители Почты России за год 161 раз обогнули экватор

Общество, 20:14 31 января 2025

Почта России | Фото: Почта России

Суммарный пробег автопарка Почты России в Тюменской области в 2024 году составил 6 млн 454 тыс. 272 км — это как 161 раз обогнуть экватор. По территории Тюменской области проходит 185 автомобильных почтовых маршрутов общей протяжённостью 50 тыс. км, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

В настоящий момент автопарк регионального управления Почты России состоит из 144 машин. Из них 40 специализированных автомобилей курьерской службы и четыре передвижных отделения почтовой связи. От того, как они работают, зависит скорость доставки писем и посылок и качество обслуживания.

Почтовые услуги, по словам врио директора УФПС Тюменской области Маргариты Шамбер, доступны клиентам круглогодично благодаря разнообразию транспортной логистики.

"Например, для почтовой доставки в труднодоступные районы компания использует сезонный транспорт: летом — речной, в межсезонье — авиатранспорт. Зимой почту доставляют по зимникам и ледовым переправам. К труднодоступным населённым пунктам относятся сёла и деревни Тобольского и Вагайского районов. В прошлом году с помощью водного транспорта за лето сотрудники Тобольского почтамта доставили туда свыше одной тонны почты и товаров первой необходимости", — рассказала Маргарита Шамбер.

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# автопарк , Почта России

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