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Александр Моор осмотрел многоквартирный дом для льготников в Сорокинском районе

Губернатор, 14:04 31 января 2025

40-квартирный жилой дом для льготных категорий граждан в селе Большое Сорокино осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. Он побывал на объекте в рамках визита в Сорокинский района 31 января.

Четырехэтажный жилой дом был введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Общая площадь квартир - более 1455 кв. метров. 12 квартир предназначены для детей-сирот, семь - для инвалидов-колясочников и ветеранов боевых действий, 12 - для переселения людей из аварийного жилья, девять - для предоставления служебного жилья работникам здравоохранения, образования и культуры.

Александр Моор посетил квартиры, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО.

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В доме - по четыре трехкомнатных и двухкомнатных квартиры, 32 однокомнатных. Все квартиры с чистовой отделкой, оснащены приборами учета потребления коммунальных ресурсов, электроплитами, санитарно-техническим оборудованием.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Сорокинский район

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