Установлено местонахождение пропавшей в Тюменской области девочки-подростка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установлено местонахождение похищенной в селе Княжево Тюменского района девочки. Машина, где находилась несовершеннолетняя и лица, которые увезли ее за пределы Тюменской области, была остановлена в Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области, несовершеннолетняя находится в отделе полиции и в последующем будет передана родителям. В ближайшее время лица, которые увезли ее, будут доставлены к следователю СК для производства необходимых следственных действий.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что полицейские вместе со следователями опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, идентифицировали транспортное средство, на котором неизвестные увезли девушку, и установили маршрут их передвижения.

"Сегодня разыскиваемый автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в Саратовской области. Все находившиеся в машине граждане, в том числе несовершеннолетняя, находятся в отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщила она.