Как подготовить ребенка к экзаменам, расскажут родителям в тюменском центре "Дзержинец"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как помочь детям справиться со стрессом и нагрузками во время подготовки к экзаменам, рассказывают родителям специалисты многофункционального молодежного центра "Дзержинец" в Тюмени.

В январе они провели два занятия на базе общеобразовательных школ города, которые суммарно охватили более 200 человек.

Как отметила специалист центра Галина Прокопенко, главное, в чем нуждаются подростки в этот период - это эмоциональная поддержка родных и близких. Не давить на детей, а помогать им преодолеть непростой этап в жизни, учитывая возрастные особенности подросткового периода, учат профессионалы.

Чтобы организовать такое мероприятие в школе, можно обратиться в "Дзержинец" по тел. 8 (3452) 39-34-99.