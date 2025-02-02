  • 2 февраля 20252.02.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер юго-западный

Как подготовить ребенка к экзаменам, расскажут родителям в тюменском центре "Дзержинец"

Общество, 18:53 02 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как помочь детям справиться со стрессом и нагрузками во время подготовки к экзаменам, рассказывают родителям специалисты многофункционального молодежного центра "Дзержинец" в Тюмени.

В январе они провели два занятия на базе общеобразовательных школ города, которые суммарно охватили более 200 человек.

Как отметила специалист центра Галина Прокопенко, главное, в чем нуждаются подростки в этот период - это эмоциональная поддержка родных и близких. Не давить на детей, а помогать им преодолеть непростой этап в жизни, учитывая возрастные особенности подросткового периода, учат профессионалы.

Чтобы организовать такое мероприятие в школе, можно обратиться в "Дзержинец" по тел. 8 (3452) 39-34-99.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , Дзержинец , родители , экзамены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:01 02.02.2025Тюменских водителей предупреждают о сложной ситуации на дорогах
20:47 02.02.2025Тюменская студентка присоединилась к волонтерской миссии по очистке Черноморского побережья
19:43 02.02.2025Тюменцам пояснили, как пить чай без вреда для здоровья
19:14 02.02.2025Тюменцам показали, как будет выглядеть школа-сад в пос. Московский