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Один человек погиб и трое ранены в ДТП в Тюменской области

Происшествия, 09:26 03 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло во втором часу ночи 3 февраля на 129 км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель "Geely Emgrand" с легковым прицепом "Крепыш", 31-летний житель Муравленко, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем "ВАЗ 2112" под управлением 20-летнего жителя Исетского района.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП 17-летняя пассажирка "ВАЗ 2112" скончалась на месте, водитель отечественного автомобиля и двое пассажиров, молодой человек 23 и девушка 16 лет получили ранения.

Обстоятельства происшествия выясняются. Движение на участке полностью восстановлено. На место выехал прокурор Исетского района.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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