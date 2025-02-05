Более 700 студентов приедут в Тюмень на финал олимпиады по нефтегазовому делу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело" пройдет в два тура: полуфинал и финал. Организует его Тюменский госуниверситет, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Полуфинальные состязания состоятся 21 февраля в дистанционном формате. Участникам предстоит пройти индивидуальное интерактивное тестирование за 120 минут по пяти основным блокам. К ним относятся геология и разработка месторождений нефти и газа, технология добычи, поверхностное обустройство нефтегазовых месторождений, технологии бурения нефтегазовых скважин, экономика и управление проектами в нефтегазовом бизнесе.

Задания взяты из современной практики работы инженеров нефтяников и газовиков. В экспертной разработке и верификации тестовых материалов, включая варианты ответов, принимали участие эксперты крупнейших нефтегазовых компаний России, индустриальных партнеров ТюмГУ.

В заключительный этап олимпиады по нефтегазовому делу пригласили более 700 студентов со всей страны. Очный финал состоится 29 марта. Расписание и площадки будут опубликованы на сайте.