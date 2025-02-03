Тюменцам рассказали, сколько мороженого можно съесть за раз

| Фото: предоставлено ООО "Ландис" | Фото: предоставлено ООО "Ландис"

От 70 до 100 граммов мороженого можно съесть за раз. В день – максимум две-три порции для тех, кто не следит за весом, рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

"Нужно понимать, что сливочное мороженое, и уж тем более пломбир, еще более жирный, – это достаточно высококалорийные продукты. Порция сливочного мороженого в 100 граммах вам даст где-то 180 ккал. Пломбир – 230−240 ккал. Дальше многое зависит от состава и добавленных ингредиентов", - отметила эксперт.

В любом мороженом есть сахар. Варенье, разные наполнители, глазури шоколадные, фруктовые, орехи, – все это добавляет калорий.

"Правда, летом мы все же более активны, чем в холодное время года. Плюс, из-за длинного светового дня у нас более активный уровень обменных процессов, а едим мы все же меньше в жаркий сезон. Поэтому, как правило, калорийность мороженого вот этими факторами для людей, у которых вес стабилен, уравновешивается", – говорит врач-диетолог.

Татьяна Залетова предлагает собственный рецепт мороженого, которое не влияет на вес человека.

"Берем свежие ягоды или фрукты, те, что вы любите. Делаем пюре в блендере. И замораживаем в силиконовых формах в морозилке", - советует она.

При покупке фруктово-ягодных вариантов мороженого в магазине, нужно обращать внимание на то, чтобы в составе были натуральные пюре и соки.