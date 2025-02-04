Жители Тюменской области взяли на 60,2 % больше автокредитов за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 60,2 % больше оформили автокредитов жители Тюменской области за 2024 г. Общий объем займов на эти цели превысил 27,9 млрд рублей, тогда как годом ранее – 17,4 млрд рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй, тенденция характерна для всей страны.

"Такая динамика роста выдачи автокредитов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом объясняется, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом спрос на автокредиты в первой половине прошлого года во многом поддерживался с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

Вместе с тем он уточнил, что после рекордов по выдаче займов на покупку машины с марта по сентябрь, в октябре-декабре количество и объемы выданных автокредитов ощутимо упали. В числе прочих причин - введение в середине 2024 г. макропруденциальных ограничений в автокредитовании. Из-за чего произошел отток наиболее закредитованных заемщиков. Сказались также рост утильсбора и рыночных ставок.

Отметим, что средний чек автокредита в декабре 2024 г. уменьшился на 13,2 % по сравнению с тем же месяцев 2023 г. На приобретение машины жители региона в среднем занимали 1,25 млн рублей.

Оксана Корнеенкова