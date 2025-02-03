Скончался третий ребенок, пострадавший в ДТП на автодороге Тюмень - Каменка

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девочка двух с половиной лет, пострадавшая в массовом ДТП на трассе Тюмень - Каменка 2 февраля, скончалась в медучреждении, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Напомним, авария с участием трех автомобилей произошла вечером на 28 км трассы. Здесь столкнулись Chevrolet с семьёй с тремя детьми из Тюмени, Ford и "Лада".

Водитель и две пассажирки Chevrolet, в том числе 11-летняя девочка, погибли. Еще одна девочка 13 лет позже скончалась в больнице.

Ранения также получили трое человек из машины Ford и одна пассажирка "Лады", в этих автомобилях ехали жители Свердловской области.

Всего за минувшие выходные дни в регионе произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли семь человек, 22 человека были ранены.

Резкое увеличение аварийности на региональных автодорогах отметил начальник Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Ведомство предпримет дополнительные меры по безопасности дорожного движения на региональных автодорогах, в том числе, и в выходные дни. Будет увеличено число нарядов на региональных автодорогах в выходные, а также инициирована установка камер фиксации нарушений ПДД, хорошо зарекомендовавших себя на федеральных трассах.

Также Госавтоинспекция призывает водителей даже при комфортной погоде выбирать скорость с учётом дорожных и погодных условий.