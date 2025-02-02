Четверо человек погибли и шесть ранены в массовом ДТП под Тюменью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участие трех автомобилей произошло вечером 2 февраля на 28 км трассы Тюмень - Каменка.

Здесь столкнулись "Шевроле", в котором ехала семья с тремя детьми из Тюмени, "Форд" и "Лада". Водитель и две пассажирки "Шевроле", в том числе восьмилетняя девочка, погибли. Еще одна девочка примерно 9-12 лет скончалась в больнице. За жизнь трехлетней малышки с тяжелыми травмами борются врачи.

Ранения также получили трое человек из "Форда" и одна пассажирка "Лады", в этих автомобилях ехали жители Свердловской области.

На место выехал прокурор Тюменского района Денис Коротаев. Движение на 24 км трассы полностью ограничено, объезд возможен через село Каменка, по автодороге Кулаково-Каменка, сообщает областная Госавтоинспекция.