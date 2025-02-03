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Более 35 млн рублей похитили интернет-мошенники у жителей Тюменской области

Происшествия, 20:13 03 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 35 млн рублей похитили интернет мошенники у жителей Тюменской области. Пострадали 76 человек, а наибольшая сумма перечисленных средств составила 3 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Неизвестный, позвонил жителю Заводоуковского округа на мобильный телефон в мессенджере "Ватсап" с российского абонентского номера и представился сотрудником "Энергосбыта". Под предлогом предотвращения взлома личного кабинета на сайте Госуслуг, получил удаленный доступ. Завладев банковскими реквизитами мошенник удаленно оформил кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенники

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