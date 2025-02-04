Владимир Якушев отметил важность работы муниципальных депутатов в ЛНР и ДНР

| Фото: cdn.er.ru | Фото: cdn.er.ru

Важность работы муниципальных депутатов в ЛНР и ДНР отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Он сказал об этом во время рабочей поездки в Краснодон и Луганск 4 февраля.

"Именно депутаты муниципального уровня находятся на передовой в своих округах. Общаясь с людьми, они пытаются решить те вопросы, которые в повседневной жизни волнуют людей. Они касаются коммунального хозяйства, благоустройства, своевременного вывоза мусора, то есть вопросы местного значения. Это непростая ежедневная и важная работа", - подчеркнул он.

Также Владимир Якушев напомнил, что сейчас "Единую Россию" представляют 170 тыс. муниципальных депутатов. В 2025 году партия будет проводить с ними системную работу по налаживанию контактов с руководителями первичных отделений.

Кроме этого, первый вице-спикер Совета Федерации подчеркнул важность регионов-шефов в восстановлении новых субъектов России. По его словам, они помогают ремонтировать жилой фонд, социальную и дорожную инфраструктуру.

| фото партии «Единая Россия» | фото партии «Единая Россия»

"Сегодня мы заехали в Краснодоне на объекты, которые восстанавливает Тюменская область. Например, расскажу про городскую больницу. Мало того, что здесь проведен капитальный ремонт, установлено и первоклассное оборудование. Самое главное, что современные медицинские объекты в Краснодоне и Краснодонском районе востребованы. Это лишь небольшой пример, а таких иллюстраций большое количество", - подчеркнул Владимир Якушев.