Тюменок приглашают вступить в книжный клуб для мам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Читающая мама" стартует в Детской библиотеке имени Константина Лагунова 8 февраля. Жительницы Тюмени смогут обсудить вопросы развития детей в кругу единомышленниц, почитать вслух вместе с малышами и задать вопросы психологу, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Первую встречу "Легко ли быть гением" посвятят Дню российской науки. Вход свободный. Модератором выступит мама двоих детей Арина Коновалова. Каждый родитель сможет поделиться опытом организации детского и семейного чтения, обменяться мнением и услышать профессиональные рекомендации. А юные читатели на мастер-классе создадут аппликацию в технике пластилинографии.

Добавим, всего до конца 2025 года планируется провести девять встреч. За проектом можно следить на сайте детской библиотеки.