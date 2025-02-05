Тюменские школьники проверят свои знания в первой олимпиаде по предпринимательству

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовала первая Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательству. Соорганизатором интеллектуального соревнования выступает Международная школа предпринимательства Тюменского госуниверситета, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участниками могут стать ученики 9-11 классов в командах от трех до пяти человек. Им предлагают выбрать один из трёх профилей: классическое, социальное или технологическое предпринимательство. Отборочные этапы продлятся до 23 марта в онлайн-формате. Финальный тур состоится с 20 по 23 апреля очно.

Победители и призеры получат дополнительные возможности при поступлении в университет, персональные предложения командам-участникам от независимых экспертов, а также подарки от партнеров.

Заявки принимают до 14 февраля. Подробности опубликованы на официальном сайте.