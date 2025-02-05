Тюменские депутаты поддержали сдачу ОГЭ только по русскому и математике для 9-х классов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учреждения системы среднего профессионального образования (СПО) Тюменской области готовы к реализации пилотного проекта, который увеличит количество поступающих в колледжи и техникумы и равномерно распределит студентов.

Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик на заседании комитета по социальной политике, на котором был рассмотрен проект федерального закона о порядке проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия-Алания в 2025 году.

Законопроект предлагает для получения аттестата об окончании 9 классов школьникам, решившим продолжить обучение по программе СПО, сдавать экзамены только по двум предметом – русскому языку и математике, а не по четырем, как предусмотрено сейчас. Для школьников, собирающихся в 10-й класс, ничего не изменится, они будут сдавать русский, математику и еще два предмета по выбору, сообщает пресс-служба областной думы.

Также законопроект предлагает наделить региональные органы власти правом проводить отдельный конкурс на бюджетные места в организации среднего профобразования для выпускников, окончивших школу в этом же регионе. Минимальные баллы и список предметов регионы будут устанавливать самостоятельно, что расширит гарантии на поступление на бюджет абитуриентов по месту их проживания.

Пилотный проект, по словам председателя комитета Ольги Швецовой, позволяет учесть интересы и школьников, и регионов, поскольку учитывает особенности региональной экономики и рынка труда. "В итоге мы должны получить новые рабочие кадры, востребованные на предприятиях области", - заявила она.