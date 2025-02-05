Чемпионат по фиджитал-спорту соберет в Тюмени около 100 спортсменов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областной чемпионат по фиджитал-спорту состоится на базе ТюмГУ в МСЦ "Олимпия" 8 февраля. Заявки подали около 100 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, сообщает информационный центр правительства региона.

Участники будут соревноваться в двух дисциплинах: ритм-симулятор (Just Dance 2024) и двоеборье — тактическая стрельба (CS2 и лазертаг).

По итогам чемпионата сформируют сборную команду, которая представит Тюменскую область на более крупных стартах. Один из них — чемпионат УФО по фиджитал-спорту, который пройдет с 13 по 17 марта в Югре.

Начало состязаний в 8 часов 20 минут.

Возрастное ограничение: 6+