  • 5 февраля 20255.02.2025среда
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

Чемпионат по фиджитал-спорту соберет в Тюмени около 100 спортсменов

Спорт, 19:21 05 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Областной чемпионат по фиджитал-спорту состоится на базе ТюмГУ в МСЦ "Олимпия" 8 февраля. Заявки подали около 100 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, сообщает информационный центр правительства региона.

Участники будут соревноваться в двух дисциплинах: ритм-симулятор (Just Dance 2024) и двоеборье — тактическая стрельба (CS2 и лазертаг).

По итогам чемпионата сформируют сборную команду, которая представит Тюменскую область на более крупных стартах. Один из них — чемпионат УФО по фиджитал-спорту, который пройдет с 13 по 17 марта в Югре.

Начало состязаний в 8 часов 20 минут.

Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ , фиджитал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 05.02.2025Чемпионат по фиджитал-спорту соберет в Тюмени около 100 спортсменов
17:49 05.02.2025Тюменские рыболовы посоревнуются в ловле на мормышку со льда
14:53 05.02.2025Тюменские пловцы поборются за путевку на окружной чемпионат
11:03 05.02.2025Спортсмены ЛНР примут участие в фестивале "Тюмень сильная"