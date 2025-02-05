11 человек погибли в ДТП в Тюменском районе с начала года
11 человек погибли в ДТП в Тюменском районе с начала года. 49 получили ранения. Основными причинами аварий стали несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.
Об этом сообщили на внеочередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Тюменском районе. Его провела глава муниципалитета Ольга Зимина. Участниками стали заместитель начальника Госавтоинспекции региона Артем Сотников, прокурор Тюменского района Денис Коротаев и главы сельских поселений. Основной вопрос обсуждения - рост смертельных ДТП.
В ближайшее время пройдет дополнительное обследование опасных участков автодорог сотрудниками Госавтоинспекции и представителями собственников дорог. На участках автодороги Тюмень - Каменка, где ведено ограничение скорости 70 км в час, будет запрещен обгон и установлены соответствующие дорожные знаки.
Прорабатываются вопросы установки камер фиксации нарушений ПДД на региональных автодорогах столичного района. Также планируется использование мобильного комплекса "Кордон", пишет Госавтоинспекция по Тюменской области.