Тюменцы наблюдают набухшие почки на деревьях и кустарниках

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Почки набухли на некоторых деревьях и кустарниках в Тюмени в начале февраля. Это явление связано с теплой погодой и указывает на процессы в природе, которые до конца не изучены.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила профессор, доктор сельскохозяйственных наук, преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.

"У всех растений есть биологические циклы. Сейчас у них физиологическая зима, почки должны находиться в спящем состоянии, в сомкнутых чешуйках. Но повышение температуры привело к тому, что растения обманываются, думают, что приходит весна. Раскрыться почки не смогут, температура все же минусовая. Если вдруг такое произойдет, они погибнут", - пояснила профессор.

У каждого растения есть резервные почки. Они останутся живыми и пробудятся с приходом настоящей весны. Зимний роспуск почек может повлиять на количество и качество урожая у плодово-ягодных кустарников, считают ученые.

"В прошлом году подмерзли верхушки гортензий на 10-15 сантиметров. И цветение началось значительно позже", - привела пример преподаватель вуза.

Набухание почек на кустарниках и деревьях в январе-феврале жители юга Тюменской области замечают последние пять лет. Это связано с общим потеплением климата, уверена профессор Лящева.

"В каждом растении заложено два понятия: морозостойкость и зимостойкость. Тюменская область относится к третьей зоне морозостойкости до минус 40 градусов. Второе понятие более широкое, и я считаю его наиболее важным для растения, потому что оно не только про температуру. Это устойчивость к такому неблагоприятному фактору, как резкая смена температур, к примеру, было минус 20, а завтра ноль градусов. Перепады в конце зимы или осенью очень сильно действуют на любые растения", - рассказала доктор сельскохозяйственных наук.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, наблюдая за редким явлением в жизни растений, стали активнее отсчитывать дни до прихода весны.

Анжела Лебедева