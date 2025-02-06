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В Тобольске около 9 000 семей смогут подключиться к гигабиту

Общество, 13:09 06 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сеть домашнего интернета в Тобольске расширяется и набирает новые скорости. Около 9 тысяч семей получили доступ к интернету и цифровому ТВ на скорости до 1 Гбит/с.

Жители 3б, 7а, 8 и 15 микрорайонов в северной части города смогут пользоваться связью с большего количества гаджетов без потери скорости передачи данных. Что особенно важно в густонаселённых спальных районах с развитой инфраструктурой, где находится большое количество образовательных, медицинских и других социальных учреждений. Теперь, тоболяки смогут ускорить загрузку тяжелых файлов, удаленно учиться, работать, пользоваться государственными сервисами и приложениями.

Гигабитный интернет позволит членам одной семьи одновременно смотреть IPTV и видео в формате 4К и 8К. Например, пользователи смогут играть в тяжелые онлайн-игры, смотреть видео высокой четкости, совершать видеозвонки или продуктивно работать в онлайн. Более того, сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

"Инфраструктура связи совершенствуется, чтобы жители могли с комфортом пользоваться ноутбуками, смартфонами и интеллектуальными устройствами. А продвинутым пользователям можно подключать датчики контроля, технику для дома, систему мониторинга микроклимата, скорости будет достаточно. Все это позволяет значительно повысить бытовой комфорт, делает микрорайоны еще более привлекательными и удобными для жизни", — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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# Интернет , мобильная связь , МТС

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