В Тюменской области в 2024 году приставы взыскали 1,3 млрд рублей алиментов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1,3 млрд алиментов на детей взыскали с должников сотрудники управления ФССП России по Тюменской области в 2024 г. Это на 267 млн рублей больше, чем годом ранее.

Как сообщает управление, основными мерами, которые побуждают уплатить долги, являются привлечение к административной и уголовной ответственности, арест личного имущества. А также ограничение в управлении транспортными средствами.

В числе других итогов работы службы за год - 57,3 млн рублей задолженности по заработной плате, которую взыскали с работодателей Тюменской области. Сумма в два раза больше, чем за 2023 г.

В управлении за год рассмотрели более 10 тыс. обращений о сохранении заработной платы и других доходов должников в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. Такая возможность предоставлена по 27 тыс. исполнительным производствам на сумму более 3 млрд рублей.

Всего за год на исполнении у судебных приставов Тюменской области находилось около 1,6 млн исполнительных документов, среди которых основная масса — судебные акты. Общая взысканная сумма составила 10,5 млрд рублей. При этом в бюджетную систему Российской Федерации перечислили свыше 1,6 млрд рублей.