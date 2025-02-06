В Тюмени накажут руководителя УК, который не передал документы преемнику

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководителя управляющей компании привлекут к ответственности за то, что он не передал преемнику технические документы. Он обязан был это сделать после того, как собственники избрали новую УК, сообщает управление ФАС России по Тюменской области.

Управление расценило действия прежней УК как недобросовестную конкуренцию, которая запрещена Законом о защите конкуренции. Обществу выдали обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения, уточнили в управлении.

Кроме того, саму компанию и ее руководителя могут привлечь к ответственности за нарушения. Им грозят штрафы от 12 тыс. до 500 тыс. рублей.