Как вовремя распознать ухудшение зрения у ребенка, рассказала тюменский офтальмолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Ежегодно в детское отделение Областного офтальмологического диспансера для специализированной офтальмологической помощи направляют более 17 тыс. пациентов в возрасте до 18 лет. Если раньше миопия, или близорукость, в большинстве случаев диагностировалась в школьном возрасте, то сейчас ее выявляют всё чаще у дошкольников и совсем малышей.

"Первые признаки могут быть неявными: ребенок присматривается к предметам, часто трет глаза, жалуется на головную боль или быструю утомляемость глаз. Важно понимать, что если раньше ребёнок видел хорошо, а сейчас стал щуриться, то это серьёзный повод обратиться к врачу", - отмечает заведующая отделением приема детского населения Тюменского областного офтальмологического диспансера, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Доркина.

Специалисты считают, что на ухудшение зрения влияет увеличение времени, проводимого детьми за гаджетами, причем с ранних лет. Кроме того, недостаток времени на свежем воздухе, малоподвижный образ жизни играют свою роль.

Врач назвала основные факторы развития миопии: это чрезмерная зрительная работа на близком расстоянии, слабость аккомодационной мышцы, а также наследственная предрасположенность. Один близорукий родитель увеличивает риск появления миопии у ребенка в три раза, а оба близоруких родителя - в 6 раз. Менее 90 минут в день, проведенных на открытом воздухе, особенно в сочетании с гаджетами, еще больше повышают эти риски.

Родители должны быть внимательны к ребенку уже с первых месяцев жизни. Своевременно выявить заболевания органа зрения помогут профилактические осмотры. Так, для выявления врожденных патологий следует провести осмотр в 1 месяц, а затем в 1 год. Если изменений не выявлено, то следующий визит к офтальмологу проводится в 3 года, затем перед поступлением в школу, во время учебы. В иных случаях кратность наблюдения определяет врач.