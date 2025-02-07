Быстрее всего могут найти работу в Тюменской области врачи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи быстрее всего могут найти работу в Тюменской области. В феврале на вакансию приходится менее одного резюме от соискателей, подсчитали аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter.

Кроме того, минимальная конкуренция за работу будет среди претендентов на позиции повара, пекаря, кондитера, главного врача, заведующего отделением – по 1,3 резюме на предложение о работе. Чуть больше среди токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков – 1,5; маляра, штукатура, агента по недвижимости - по 1,8.

Два и более резюме от соискателей насчитали по профессиям продавцов, ветеринарных врачей, фармацевтов-провизоров, специалистов по взысканию задолженности, слесарей и сантехников.

Все перечисленные специалисты относятся к категории дефицитных. Это значит, что конкуренция за рабочие места среди соискателей будет минимальной, а трудоустройство быстрым. При условии, что есть необходимые опыт и навыки.

Самая высокая конкуренция за работу зафиксирована среди кандидатов, рассматривающих трудоустройство по среди event-менеджеров - 185 резюме на вакансию, руководителей отдела аналитики - 128, дата-сайентистов – 93.