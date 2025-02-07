  • 7 февраля 20257.02.2025пятница
  • В Тюмени -5..-7 С 2 м/с ветер западный

Дебош в больнице закончился для жительницы Заводоуковска семидневным арестом

Происшествия, 16:27 07 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изоляцию от общества на семь суток получила жительница Заводоуковска за нарушение порядка в общественном месте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 42-летняя женщина выражалсь нецензурной бранью в Областной больнице № 12. Призывы к порядку от законного представителя власти она проигнорировала.

На суде дебоширка свою вину признала. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ей административный арест.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заводоуковск , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 07.02.2025Дебош в больнице закончился для жительницы Заводоуковска семидневным арестом
14:26 07.02.2025Задержан подозреваемый в серии краж в дачном кооперативе Тюменского района
13:20 07.02.2025Коз и свиней спасли тюменские огнеборцы на пожаре в селе Княжево 
12:58 07.02.2025В Кулиге Тюменского района горела хозпостройка