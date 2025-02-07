Дебош в больнице закончился для жительницы Заводоуковска семидневным арестом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изоляцию от общества на семь суток получила жительница Заводоуковска за нарушение порядка в общественном месте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 42-летняя женщина выражалсь нецензурной бранью в Областной больнице № 12. Призывы к порядку от законного представителя власти она проигнорировала.

На суде дебоширка свою вину признала. Учитывая все обстоятельства, суд назначил ей административный арест.