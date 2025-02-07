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Планы подготовки к отопительному периоду будут размещать на сайтах УК в Тюменской области

Общество, 17:11 07 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Планы подготовки к отопительному периоду управляющие компании в Тюменской области теперь будут размещать на своих сайтах. Это требование также касается муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, соцобъектов, владельцев сетей.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, новые правила обеспечения готовности к отопительному периоду и порядок проведения оценки вступят в силу 1 марта текущего года.

На отраслевом совещании директор департамента Семен Тегенцев призвал коллег обратить на новшества особое внимание и довести информацию до потенциальных субъектов проверки на местах.

Решение о готовности к отопительному периоду будет принимать комиссия на основе индексов. Все участники процесса заполнят оценочные листы, в которых учтены необходимые технические мероприятия.

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# отопительный сезон , подготовка к зиме

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