Планы подготовки к отопительному периоду будут размещать на сайтах УК в Тюменской области
Планы подготовки к отопительному периоду управляющие компании в Тюменской области теперь будут размещать на своих сайтах. Это требование также касается муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, соцобъектов, владельцев сетей.
Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, новые правила обеспечения готовности к отопительному периоду и порядок проведения оценки вступят в силу 1 марта текущего года.
На отраслевом совещании директор департамента Семен Тегенцев призвал коллег обратить на новшества особое внимание и довести информацию до потенциальных субъектов проверки на местах.
Решение о готовности к отопительному периоду будет принимать комиссия на основе индексов. Все участники процесса заполнят оценочные листы, в которых учтены необходимые технические мероприятия.