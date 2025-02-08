Ученый ТюмГУ создал уникальный 2D-аэрозоль с технологией капельного кластера

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Уникальный 2D-аэрозоль, который основан на технологии капельного кластера изобрел ученый Тюменского госуниверситета. Разработка руководителя лаборатории микрогидродинамических технологий института X-BIO Александра Федорца позволяет вводить вещества и микроорганизмы в микрокапли.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

О совершенном открытии рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, в День российской науки.

"Это позволяет по-новому взглянуть на множество сложных физико-химических и микробиологических процессов. Ведь в микрокаплях они протекают совершенно по-другому. Кроме того, технология 2D-аэрозоля позволяет выращивать микрокристаллы. Широкий простор для практического использования. Будущий первооткрыватель "капельного кластера" родился в Сладковском районе, окончил среднюю школу в селе Стрехнино Ишимского района и физический факультет Тюменского госуниверситета", - уточнил глава региона.

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Итогом стало открытие нового большого направления в науке -аэромикрофлюидики. Имя Александра Федорца упоминается в новой версии отечественного учебника химии для вузов. У тюменского ученого уже есть последователи во всем мире. Манипулирование находящимися в воздухе очень маленькими объемами жидкостей таит в себе огромные возможности.

Исследования поддерживает Западно-Сибирский научно-образовательный центр. Приобретено дорогостоящее оборудование и на его базе создана современная установка гиперспектральной микроскопии. Многие ее детали изготовили тюменские предприятия. Кроме того, исследователь самостоятельно разработал необходимое программное обеспечение.