Тюменская компания создает станцию опреснения воды из Карского моря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Станцию опреснения воды из Карского моря создают в ООО "Инновационный научно-производственный комплекс "Тюменские системы водоочистки". Основное оборудование смонтировано, идет обвязка. Монтаж на южном берегу Северного Ледовитого океана начнется летом 2025 г.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор компании, кандидат химических наук Сергей Кертман.

"Управление станцией, в которой три технологические линии, в том числе резервная, ведется в автоматическом режиме. Ее мощность - 150 кубометров в стуки, хотя она способная на большее. Мы проведем шеф-монтаж и пусконаладку на месте. В июле-августе ее будем устанавливать. Это заказ одной из нефтегазовых компаний страны", - пояснил он.

Работу над созданием станции начали в конце 2024 г. По техзаданию специалисты компании "Тюменские станции водоочистки" разработали конструкторскую документацию, она успешно прошла госэкспертизу.

По словам Сергея Кертмана, важно было подобрать такое оборудование очистки, чтобы оно выводило соль из Карского моря, а это 30 граммов на один литр. Установка ультрафильтрации пришла из Томска, станция дисковых фильтров от механических примесей – из Санкт-Петербурга, полимерные трубы, насосы, модульное здание - от тюменских производителей.

Всего две станции размерами 12 на 15 метров поставят тюменцы нефтяникам.

ООО "Инновационный научно-производственный комплекс "Тюменские системы водоочистки" существует на рынке 20 лет. За это время сотрудники компании усовершенствовали комплексы по очистке воды на предприятиях, организациях региона. Поставляют свои системы нефтегазодобывающим компаниям, в образовательные учреждения, частным лицам. Четвертый год работают над импортозамещением реагентов, тест-систем. Их испытывают в собственной лаборатории.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания вошла в состав Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" и является участником одной из 11 кооперационных цепочек.

Анжела Лебедева