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Машину с 18 тоннами помидоров из Киргизии не пропустили в Тюменскую область

Общество, 17:34 10 февраля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Машину с 18 т помидоров из Киргизии не пропустили в Тюменскую область. При проверке груза на границе выяснилось, что на партию нет фитосанитарного сертификата, сообщает управление регионального Россельхознадзора.

Всего с начала года в Тюменской области пресекли шесть попыток ввезти 42 т фруктов, овощей, сухофруктов, специй и круп без фитосанитарных сертификатов. Также в числе нарушений - неверные данные в сопроводительных документах.

Ознакомиться с актуальными требованиями, которые предъявляют к продукции растительного происхождения при ввозе на территорию РФ, можно на официальном сайте Россельхознадзора.

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# импорт , Россельхознадзор

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