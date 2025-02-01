Спрос на франшизы у жителей Тюмени вырос на треть за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкяа линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкяа линия"

На треть вырос спрос на франшизы у жителей Тюмени в 2024 г. Наибольшим спросом пользовался бизнес в сфере общепита – плюс 65 %, а размер паушального взноса составил 550 тыс. рублей. Далее идут торговля и сфера услуг – прирост 22 % и 9 %, средние взносы 450 тыс. и 400 тыс. рублей.

"Мы наблюдаем рост спроса на франшизы и небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Это вполне логично, поскольку рынку нужно было адаптироваться к текущим реалиям, в том числе изменению ключевой ставки. На этом фоне франшизы развиваются активнее, поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело. Также некоторые франчайзеры идут навстречу франчайзи и предлагают им специальные программы, помогающие снизить финансовую нагрузку на этапе открытия франшизы", - прокомментировал директор бизнес-направления "Avito Бизнес360" Илья Дудковский.

А среди предложений о продаже франшиз наибольшую долю составляет бизнес из сферы торговли. За 2024 г. подобных предложений на "Авито" стало больше в три раза. На втором месте - сфера услуг. Купить такую франшизу предлагали на 58 % чаще относительно 2023 г. А количество предложений о продаже франшизы общепита за год выросло в 2,5 раза.