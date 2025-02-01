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Пьяные тюменцы из-за 65 тысяч рублей пытались убить мужчину трубой

Происшествия, 17:45 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обвинения в разбое и покушении на убийство предъявлены двоим ранее судимым жителям Тюмени, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 6 февраля пьяные тюменцы 29 и 37 лет познакомились с 34-летним местным жителем, также находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Они предложили мужчине выпить и он согласился сесть в автомобиль, где обвиняемые избили его и угрозами забрали 65 тыс. рублей. Злоумышленники вывезли потерпевшего в лес, но затем решили, что он обратится в правоохранительные органы и решили его убить.

Мужчину отвезли в Нижнетавдинский район, где избивали его металлической трубой по голове. Завершить начатое им помешали очевидцы.

Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, подозреваемые заключены под стражу, в настоящее время им предъявлены обвинения.

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