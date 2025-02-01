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Тюменец с ОВЗ завоевал золото на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Спорт, 21:36 11 февраля 2025

из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

Тюменский спортсмен Сергей Романов стал золотым призёром в прыжках в длину и беге на 400 м и завоевал бронзу в беге на 200 метров во Всероссийских детско-юношеских соревнований по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Туле.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Пример спортсменов способен вдохновить многих, ведь он доказывает, что нет ничего невозможного, когда есть вера в себя и поддержка близких. Желаю новых побед, крепкого здоровья и исполнения всех ваших желаний", - отметил Максим Афанасьев.

Тюменскую область на состязаниях представили воспитанники спортивно-адаптивной школы "Неге" Сергей Романов, Константин Лапшин и Дмитрий Брехов. Добавим, всего за награды боролись 300 легкоатлетов из 45 регионов страны.

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# люди с ОВЗ , спортивные школы

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