Пледы и носки для прогулок подарили ветеранам войны и труда студенты Тюменского медколледжа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тёплые пледы и носки для прогулок на свежем воздухе подарили подопечным пансионата ветеранов войны и труда студенты Тюменского медицинского колледжа.

Акция "Подари тепло героям" стала символом преемственности поколений, а также возможностью для молодёжи прикоснуться к истории и выразить благодарность за мирное небо.

"Это не просто подарки, это забота, возможность оказать внимание пожилому человеку. Студенты с большим желанием общаются с ветеранами, относятся к ним как к родным бабушкам и дедушкам", - рассказала преподаватель колледжа Юлия Тютина.

По её словам, собрать команду для посещения пансионата было совсем несложно: ведь в команде проекта более 50 человек, желающих помогать.

"Лидеры отделения "Движения первых", студенты медколледжа уже два года сотрудничают с пансионатом в рамках соцпроекта "Прогулка с ветераном", - добавила она. - Студенты помогают маломобильным ветеранам выходить на прогулки, общаются с ними, делятся положительными эмоциями, поздравляют с праздниками".

Такое взаимодействие способствует передаче накопленных поколениями жизненного опыта и мудрости. Свидетели исторических событий, ветераны могут поделиться своими воспоминаниями о трудностях и героизме, что формирует у студентов уважение и гордость за историю своей страны.

Александр Лабыкин, Николай Ступников