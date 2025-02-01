Детскую студию при народном театре открыли в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детскую театральную студию при Ишимском народном театре открыли в 2025 году. За январь сформировали две группы в составе 30 человек. В "Театральной азбуке" занимаются ребята от пяти лет до пятого класса.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный режиссер культурного учреждения Данил Султанов.

Занятия с детьми проводит новый специалист, разработавший программу по сценической речи, движению, актерскому мастерству и другим направлениям. Он также проходит дополнительное обучение, посещая курсы повышения квалификации.

В планах у организаторов – набор группы старшеклассников, где они смогут, помимо театральных премудростей освоить ораторское искусство.

"Сейчас в театре свободного времени нет. Но решение об открытии студии считаю важным и своевременным. Для того чтобы у нашего народного театра было будущее, важно создавать его сегодня", - подытожил Данил Султанов.

Инна Кондрашкина