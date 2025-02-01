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Научное кино покажут тюменцам в историческом парке "Россия — моя история"

Общество, 08:14 14 февраля 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Фильмы об ассистивных и реабилитационных технологиях покажут тюменцам в историческом парке "Россия — моя история" 15 февраля. Мероприятие пройдет в рамках "Недели российского научного кино-2025", сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

"В фильмах, которые вошли в программу, ученые и инженеры помогают людям восстановить слух, зрение, справиться с двигательными нарушениями, а также научиться чувствовать протезом. Это не фильмы-лекции, а зрительское кино, получившее к тому же множество призов на различных кинофестивалях", - сказал нейрофизиолог, профессор МГУ Михаил Лебедев.

Зрители увидят такие фильмы, как "Чип внутри меня", "Вспышки света", "Чувственный контакт". Показы пройдут в 13 часов, в 14 часов 30 минут и в 15 часов 30 минут. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

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# кино , научное кино , реабилитация

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