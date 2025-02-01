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Кубок губернатора по армейскому рукопашному бою впервые проведут в Тюмени

Спорт, 19:31 12 февраля 2025

Кубок губернатора по армейскому рукопашному бою впервые пройдет в Тюменской области 22 февраля. Его участниками станут около 300 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет, сообщает информационный центр правительства региона.

"В поединках примут участие ребята из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюменского района, а также спортсмены из Омска, которые выступят вне зачета. Спортсмены помладше также смогут участвовать на фестивале, который пройдет в рамках состязаний", - сказал заместитель генерального директора ТРОО военно-патриотического клуба "Честь и достоинство "Медведь" Владислав Набока.

Турнир, посвященный Году героев в Тюменской области, состоится в спорткомплексе "Центральный". Торжественное открытие — в 10 часов.

Решение о проведении соревнований в областном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования было принято в декабре прошлого года. Инициаторы — клуб ТРОО военно-патриотического клуба "Честь и достоинство "Медведь". Организаторы планируют сделать турнир ежегодным.

Возрастное ограничение: 6+

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# армейский рукопашный бой

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