Александр Моор обсудил с руководством банка ВТБ развитие промышленной ипотеки в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин посетил с рабочим визитом Тюменскую область. Вместе с губернатором региона Александром Моором они осмотрели передовые медицинские учреждения области, которые входят в кластер "Медицинский город".

Об этом написал в своих социальных сетях глава региона Александр Моор.

"Оценили возможности радиологического центра, где собраны все самые современные и эффективные методы диагностики и лечения онкозаболеваний с помощью радиофармпрепаратов. Заслуженный врач России, профессор Альберт Суфианов рассказал о Федеральном центре нейрохирургии", - добавил он.

Центр является флагманом отечественной и мировой нейрохирургии. В ФНЦ в год выполняют до четырех тысяч сложнейших операций, в том числе проводят внутриутробные оперативные вмешательства, а именно устраняют дефект в организме плода. В итоге рождается здоровый и крепкий малыш. Пациенты едут со всей страны.

"Рассказал о дальнейших планах по развитию "Медицинского города", к их реализации мы активно привлекаем партнеров. Также обсудили с Андреем Костиным вопросы, связанные с развитием промышленной ипотеки в регионе. Договорились, что банк примет участие в разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе отдельно – Тюменской агломерации, ВТБ продолжит и поддержку Тюменского экспортного форума и готов помогать нашим культурным проектам", - добавил губернатор.