Александр Моор возглавил совет проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
Общественный совет регионального проекта "Боевой кадровый резерв" возглавил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это аналог федеральной программы "Время героев", благодаря которой, участники СВО получают компетенции для гражданской службы.
"В совет войдут участник СВО, Герой России Рустам Сайфуллин, финалист федеральной программы "Время героев" Виктор Квасов, другие известные в нашем регионе люди, а также военный корреспондент "Комсомольской правды", член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Коц", - рассказал глава региона.
Первое заседание Общественного совета региональной программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" состоится 17 февраля.