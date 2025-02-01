Конкурс "Библиотекарь – знаток права" проведут в Тюменской области
Конкурс "Библиотекарь – знаток права" проведут в Тюменской области в дистанционном формате с февраля по май. Главная цель события – правовое просвещение пенсионеров, молодых семей, школьников, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Участвовать могут сотрудники общедоступных библиотек Тюменской области, Югры и Ямала. Конкурсанты, выполнившие условия, получат дипломы и сувениры. Подать заявку можно по ссылке до 15 апреля.
Участие бесплатное.