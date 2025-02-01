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Конкурс "Библиотекарь – знаток права" проведут в Тюменской области

Общество, 20:48 13 февраля 2025

регионального центра сети "КонсультантПлюс" по Тюменской области Церемония награждения победителей конкурса "Библиотекарь - знаток права" 2024 года. | Фото: регионального центра сети "КонсультантПлюс" по Тюменской области

Конкурс "Библиотекарь – знаток права" проведут в Тюменской области в дистанционном формате с февраля по май. Главная цель события – правовое просвещение пенсионеров, молодых семей, школьников, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Участвовать могут сотрудники общедоступных библиотек Тюменской области, Югры и Ямала. Конкурсанты, выполнившие условия, получат дипломы и сувениры. Подать заявку можно по ссылке до 15 апреля.

Участие бесплатное.

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# библиотекари , конкурсы , право

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