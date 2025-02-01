Мастер-класс по зимней рыбалке провели для тюменских школьников
Мастер-класс по зимней рыбалке провели для тюменских школьников. Мастер рыболовного спорта Максим Маскаев рассказал ребятам, как измерить глубину в месте ловли и показал разные способы прикармливания рыбы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Занятие прошло в рамках проекта "Лётчик для особых поручений" "Движения первых". Представители разных профессий проводят для ребят мастер-классы на которых делятся опытом.
Для участия в следующих мастер-классах, необходимо пройти регистрацию. На каждое мероприятие открывается отдельная запись на странице "Движения первых" города Тюмени в ВК.
Возрастное ограничение 7+.