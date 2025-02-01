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В Тюменской области выявили шесть нелегальных участников финансового рынка

Общество, 17:20 14 февраля 2025

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области выявили шесть нелегальных участников финансового рынка, в Югре работали четыре такие компании, в Зауралье – две. Всего в 2024 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 50 нелегальных участников финансового рынка.

В сравнении с предыдущим годом их число снизилось на 17%. В целом по стране продолжается тренд на увеличение числа нелегалов в интернете и сокращение их офисов в регионах, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

92% из всех субъектов, обнаруженных в УФО, – черные кредиторы, которые незаконно выдавали людям займы и работали под вывесками ломбардов или микрокредитных компаний. Наибольшее количество таких организаций – 21 компания – выявлено в Свердловской области. Их офисы работали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, а также в городах, расположенных недалеко от областного центра – Березовском, Первоуральске, Верхней Пышме. На Южном Урале обнаружили 15 нелегальных кредиторов, большая часть из них действовала в Челябинске.

Псевдоломбарды зарабатывают, выдавая гражданам деньги под залог имущества – ювелирных изделий, электроники, бытовой техники. Они предоставляют краткосрочные займы, заключая договоры комиссии вместо оформления залогового билета.

"Часто такой схемой пользуются несетевые комиссионные магазины под говорящими названиями: "Салон "Сапфир", "Берем все", "Скупка и продажа". Если легальная организация обязана состоять в реестре Банка России и соблюдать все требования закона, то нелегалы ничем не ограничены. Поэтому обращаться к ним опасно: в лучшем случае клиент просто переплатит по процентам, в худшем – потеряет залог или скомпрометирует персональные данные", - отмечено в сообщении.

целом по стране в прошлом году Банк России выявил более девяти тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет интернет-проектов и объясняется тем, что после блокировки одной страницы мошенники успевают создать несколько новых по одной схеме.

Банк России рекомендует гражданам быть внимательными и проверять на сайте регулятора, легально ли действует финансовая компания. Банк России также ежедневно обновляет список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

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# Банк России , безопасность

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